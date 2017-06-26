قال فرانك لامبارد لاعب تشلسي السابق إنه سيكون من الصعب على النادي اللندني بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم تعويض مهاجمه الإسباني المتألق دييغو كوستا إذا ما قرر الأخير الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري قال لاعب منتخب اسبانيا إنه سيترك تشلسي بعد أن أبلغه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي بأنه لم يعد ضمن خطط النادي للمستقبل.

وقال لامبارد لشبكة سكاي التلفزيونية الرياضية «هو مهاجم رائع والكل شاهد ذلك في الموسم الماضي وطوال مدة وجوده في تشيلسي. سيكون من الصعب جدا تعويضه. لا شك في ذلك».

وأضاف لامبارد «هو لاعب متعدد المهارات والقدرات وهو يملك حاسة التهديف أيضا. وهذا يصعب العثور عليه في هذه الأيام».

وأحرز كوستا (28 عاما) 22 هدفا في 42 مباراة خاضها مع تشلسي في الموسم الماضي لكن بعض التقارير تحدثت عن رغبة تشلسي في استعادة جهود مهاجم ايفرتون روميلو لوكاكو الذي أحرز 26 هدفا لفريقه في الموسم الماضي.