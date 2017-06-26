أكمل فريق خيتافي عقد الفرق المتأهلة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على تينيريفي 3-1 في جولة الإياب لنهائي تصفيات دوري الدرجة الثانية.

وتفوق خيتافي 3-2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بعد أن خسر بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

ولحق خيتافي بفريقي ليفانتي وجيرونا اللذين تأهلا لدوري الدرجة الأولى بعد إنهاء الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية في المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وحل خيتافي في المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية برصيد 68 نقطة ليدخل في تصفيات مع فرق تينيريفي وقادش وهويسكا.

وفاز خيتافي في الدور قبل النهائي على هويسكا 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يفوز على تينيريفي في نهائي التصفيات.

وكان خيتافي قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية موسم 2016/2015 بعد قضاء 12 عاما في دوري الأضواء.