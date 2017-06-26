أعلن نادي مرسيليا رسميا انتقال مهاجم موناكو فالير جرمان (27 عاما) الى صفوفه لمدة اربع سنوات مؤكدا بالتالي المعلومات التي كشفها والد اللاعب برونو الخميس الماضي بان العملية تمت.

وقال موقع مرسيليا الرسمي: «انها هنا، اول صفقة في اطار مشروع الابطال. لقد انتقل فالير جرمان الى النادي لمدة اربع سنوات».

وكان برونو جرمان كشف ان نجله فالير مهاجم نادي موناكو الفرنسي، انضم الى نادي مرسيليا قبل يومين، وقال اللاعب السابق في صفوف مرسيليا أيام الجيل الذهبي في تسعينيات القرن الماضي، عن عملية انتقال نجله الذي توج بطلا في صفوف موناكو الموسم الفائت في الدوري الفرنسي لكرة القدم، «انه خيار فالير».