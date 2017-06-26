حطم البطل الأولمبي الجامايكي عمر ماكلويد الرقم القياسي لبلاده في سباق 110 م حواجز، بتسجيله 12.90 ثانية ضمن التجارب المحلية المؤهلة الى بطولة العالم في ألعاب القوى.

وأكد حامل ذهبية هذا السباق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، انه سيضع نصب عينيه في الأسابيع المقبلة تحطيم الرقم القياسي العالمي (12.800 ثانية) الذي يحمله الأميركي أريس ميريت، قبل انطلاق بطولة العالم في لندن في أغسطس المقبل.

أضاف «لم أحطم هذا الرقم، لذا سأسعى الى ذلك المرة المقبلة»، علما انه سيشارك في لقاءين بباريس وبودابست قبل بطولة العالم.

وحطم ماكلويد (23 عاما) الرقم القياسي الجامايكي السابق البالغ 12.94 ثانية، والذي كان مواطنه هانسل بارشمانت قد حققه في باريس عام 2014.

ويقدم ماكلويد أداء جيدا في الموسمين الأخيرين، اذ أحرز لقب بطولة العالم المقامة داخل قاعة والذهبية الأولمبية بفارق أشهر فقط.

واعتبر العداء الجامايكي ان السباق كان «رائعا»، عازيا الفضل في تطور مستواه الى مدربه إدريك فلوريل.

وحقق ماكلويد أفضل أربعة أوقات هذه السنة، وعادل خامس أفضل رقم في التاريخ، ولا يتفوق عليه سوى أربعة عدائين هم ميريت والكوبي دايرون روبلس والصيني تشانغ ليو والاميركي ديفيد أوليفر.