أحرز المصنف أول السويسري روجيه فيدرر الأحد لقب بطل دورة هاله الالمانية للتنس المقامة على ملاعب عشبية للمرة التاسعة، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة تامة 6-1 و6-3.

ولم يحتج فيدرر (35 عاما) المصنف خامسا عالميا، الى أكثر من 53 دقيقة ليقضي على الألماني الشاب (20 عاما) المصنف 12 عالميا، والذي خسر النهائي الأول له هذا الموسم، بعد إحراز ألقاب ثلاث دورات هي مونبلييه الفرنسية وروما الايطالية وميونيخ الالمانية.

وبعد غياب لنحو شهرين عن الملاعب للراحة، وخروجه المفاجئ من الدور الأول لدورة شتوتغارت الالمانية في 14 يونيو، أظهر فيدرر انه يستعد بشكل جيد لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى والمقامة أيضا على ملاعب عشبية، والتي تنطلق في الثالث من يوليو.

ويحمل فيدرر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (18)، وهو يسعى الى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون (رقم قياسي) والأول منذ 2012. وأظهر فيدرر علو كعبه في وقت مبكر من المباراة النهائية، اذ كسر إرسال زفيريف مرتين ليتقدم 4-0 في المجموعة الأولى. وتمكن الألماني الذي حظي بدعم واسع من الجمهور المحلي، من الفوز بالشوط الخامس، الا ان فيدرر حافظ على إرساله وتقدم 5-1، وكسر الارسال في الشوط السابع، لينهي المجموعة في 23 دقيقة فقط.

ولم تكن حال زفيريف أفضل في المجموعة الثانية، وعلى رغم إحرازه ثلاثة أشواط، الا انه لم يتمكن من كسر إرسال السويسري أو الاقتراب من أدائه، لتنتهي المباراة بسهولة لصالح فيدرر الذي أحرز اللقب الـ 92 في مسيرته الاحترافية.