حقق فريق أستون مارتن للسباقات فوزا في سباق لو مان 24 ساعة بنسخته الخامسة والثمانين بطريقة مثيرة، بعد أن انتزع جوني آدم (البريطاني) صدارة GTE Pro في الجولة الأخيرة من سباق التحمل الرائع.

حقق الثلاثي بشراكة دارين تيرنر (البريطاني) ودانييل سيرا (البرازيلي)، وسيارتهم فانتاج GTE فئة V8 من أستون مارتن أداء على نحو كامل لضمان بقائهم في إطار سعيهم لتحقيق الفوز حتى النهاية.

ومع بقاء ما يزيد على 45 دقيقة من الوقت، وجد جوني آدم نفسه يكافح في الوقت نفسه مع اقتراب سيارة الكورفيت رقم 63 من التوقف النهائي للتزود بالوقود.

وعند مغادرة كلتا السيارتين مضمار الخدمة معا - مع وجود آدم في الثانية – كان من المحتم عليه القيام بالعبور خلال وجوده على الحلبة.

وبعد تبادل الأماكن مع منافسة خلال معظم المرحلة النهائية، تغلب آدم وقاد سيارة الكورفيت رقم 63 مع اجتيازه خط البداية/النهاية في الجولة ما قبل الأخيرة، عند قيام منافسة بانعطافة واسعة في منعطف مولسان الثاني تحت ضغط من سكوت، وأوقف تقدمهم ثقب صغير وضمن الفوز.

وعلق مدير فريق أستون مارتن للسباقات بول هوارث قائلا: «من الصعب جدا التعبير بالكلمات ما يعنيه ذلك لفريق أستون مارتن للسباقات وجميع شركائنا، تمتاز أستون مارتن وإرثها بتاريخ قوي مع هذا السباق الخاص جدا ويمثل تحقيق الفوز بفئة Pro بسيارة موديل 97 مصدر فخر لجميع المشاركين سواء هنا في المسار أو مهما يكن الجزء المشاركين به مع فريق السباق هذا».

وعلق رئيس أستون مارتن ومديرها التنفيذي، د.أندي بالمر، في حديثه عن النتيجة قائلا: «أشعر بفخري الشديد بكل من لعب دورا في تحقيق هذا الفوز، ويمثل الاستمتاع بهذا النوع من النجاح في سباق للتحمل من أعلى مستوى شهادة على نوعية الفريق وسيارة فانتاج GTE فئة V8، وأنا على ثقة من أن فوز دارين، جوني ودانييل سيسجل كأحد أروع المحفزات على الإطلاق في هذا السباق الشهير، وأتمنى لهم أفضل حظ سعيد لبقية بطولة العالم للتحمل لهذا العام».

وتأتي النتيجة بعد أيام قليلة فقط من قيام الماركة البريطانية الفاخرة بكشف النقاب عن أحدث إصداراتها من سيارة فانتاج AMR، التي أطلقت في معرض جنيف للسيارات هذا العام، حيث تؤكد وتبرز البراعة الرياضية لسيارات الماركة البريطانية المخصصة للطريق، بأخذ الإلهام أو التأثير المباشر من مشاركة فريق أستون مارتن للسباقات في بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات «FIA».

وسيعود فريق أستون مارتن للسباقات للمشاركة في بطولة العالم للتحمل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» لمدة 6 ساعات في نوربورغرينغ يوم 16 يوليو.