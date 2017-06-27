أعلن كريستال بالاس الانجليزي أمس تعاقده مع المدرب الهولندي فرانك دي بوير لمدة ثلاث سنوات خلفا لسام الاردايس المستقيل من منصبه في نهاية الموسم الماضي. وحقق فرانك دي بوير (47 عاما) نجاحات رائعة مع اياكس امستردام الهولندي وقاده الى لقب الدوري المحلي اربع مرات متتالية، لكنه اقيل من منصبه في انتر ميلان الايطالي الموسم الماضي بعد اشهر قليلة فقط على تعيينه بسبب سوء النتائج.

وكان فرانك مع شقيقه رونالد من افراد المنتخب الهولندي الذي نال الإعجاب اواخر القرن الماضي ووصل الى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998 قبل ان يخسر بصعوبة امام نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.

واستقال الاردايس من منصبه في مايو الماضي لأسباب عائلية، بعد خمسة اشهر فقط على توليه المهمة. وأنهى كريستال بالاس الدوري الانجليزي الممتاز في المركز الرابع عشر.