صعد الكرواتي مارين سيليتش مركزا واحدا وأصبح سادسا في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر امس الاثنين، وذلك بفضل وصوله الى نهائي دورة كوينز الإنجليزية.

وتقدم سيليتش على حساب الكندي ميلوش راونيتش الذي تراجع الى المركز السابع بعد خروجه من الدور الأول لدورة كوينز التي توج بلقبها الإسباني فيليسيانو لوبيز ما سمح له بالصعود سبعة مراكز حيث أصبح 25.

ولم يطرأ أي تعديل آخر على ترتيب العشرة الأوائل، حيث حافظ البريطاني اندي موراي على الصدارة أمام الإسباني رافايل نادال والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والصربي نوفاك ديوكوفيتش، رغم خروجه من الدور الأول لدورة كوينز.

وبقي السويسري روجيه فيدرر خامسا بعد احرازه لقب دورة هاله الالمانية للمرة التاسعة في مسيرته بفوزه في النهائي على الألماني الكسندر زفيريف الثاني عشر في التصنيف.

ورغم خروجه من الدور الثاني في كوينز، بقي الفرنسي جو ويلفريد تسونغا في المركز العاشر لكن بفارق 5 نقاط فقط عن البلغاري غريغور ديميتروف الحادي عشر والكسندر زفيريف.

ـ ترتيب العشرة الاوائل:

1- البريطاني أندي موراي 9390 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 7285

3- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6175

4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5805

5- السويسري روجيه فيدرر 5265

6- الكرواتي مارين سيليتش 4235

7- الكندي ميلوش راونيتش 4150

8- النمسوي دومينيك تييم 3985

9- الياباني كي نيشيكوري 3830

10- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 3075

عملية جراحية

اقتربت التشيكية بترا كفيتوفا التي خضعت لعملية جراحية في يدها اواخر ديسمبر الماضي، من دخول نادي اللاعبات العشر الاوليات بحسب التصنيف الجديد للمحترفات، وذلك بصعودها الى المركز الثاني عشر.

وتوجت كفيتوفا بطلة لدورة برمنغهام على الملاعب العشبية لترتقي اربعة مراكز وتحتل المركز الثاني عشر.

وتقدمت الدنماركية كارولين فوزنياكي الى المركز السادس من دون ان تلعب، مستغلة خسارة لاعبات تتقدمن عليها في الترتيب.

ولم يطرأ اي تعديل على مراكز الصدارة حيث بقيت الألمانية انجيليك كيربر اولى تليها الرومانية سيمونا هاليب فالتشيكية كارولينا بليسكوفا.

ـ ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الالمانية انجيليك كيربر 6965 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6850

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6386

4- الاميركية سيرينا وليامس 4810

5- الاوكرانية إيلينا سفيتولينا 4765

6- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4345

7- البريطانية جوانا كونتا 4325

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4310

9- السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 4010

10- الپولندية أنييسكا رادفانسكا 3985

لوس انجيليس

وضع نجم كرة المضرب السابق الأميركي جون ماكنرو مواطنته سيرينا وليامس التي تعتبر أفضل لاعبة في التاريخ، في المركز 700 على لائحة رابطة المحترفين لو تسنى لها المشاركة في دورات الرجال.

وقال ماكنرو (58 عاما) في حديث لمحطة «ان بي ار» الإذاعية الأميركية «إذا كانت تلعب في دورات الرجال، ستكون تقريبا في المركز 700 عالميا»، مضيفا «هذا الأمر لا يعني أنني لا أعتبر سيرينا لاعبة مذهلة، بل على العكس وأنا أرى أنه، إذا كانت في يومها، بإمكانها الفوز على بعض اللاعبين لأنها تتمتع بقوة ذهنية هائلة».

وواصل: «باستطاعتها التعامل مع بعض الأوضاع التي تسبب انهيار بعض اللاعبين، وذلك لأنها اختبرت هذا الأمر في مناسبات كثيرة، مرت بأوضاع مختلفة إن كان في ويمبلدون أو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة...».

ولطالما عرف ماكنرو، الفائز بسبعة القاب في بطولات الغراند سلام خلال مسيرته التي بدأت عام 1978 وتخللها اعتزاله ثلاث مرات اعوام 1992 و1994 و2006، بمواقفه المثيرة للجدل إن كان داخل الملعب أو خارجه وحتى بعد اعتزاله.

وتابع: «لكن إذا أرادت اللعب في دورات الرجال دائما، فالقصة مختلفة»، مجددا مرة أخرى احترامه لمواطنته التي يعتبرها «دون شك كأفضل لاعبة في التاريخ».