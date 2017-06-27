أعلن نيس المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم توقيع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيللي على عقد جديد لمدة موسم واحد إضافي.

وانتقل بالوتيللي من ليفربول إلى نيس في صفقة انتقال حر أغسطس الماضي بعدما قرر المدرب يورغن كلوب عدم الإبقاء عليه.

وانضم بالوتيللي إلى ليفربول قادما من ميلانو في 2014 لكنه لم يصل إلى مستوى التوقعات وسجل هدفا واحدا فقط في 16 مباراة بالدوري خلال موسمه الأول وعاد إلى فريقه الإيطالي على سبيل الإعارة خلال موسم 2015-2016 وسجل هدفا واحدا في 20 مباراة.

واستعاد بالوتيللي تألقه مع نيس في الموسم الماضي وسجل 17 هدفا في 28 مباراة واحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الفرنسي.