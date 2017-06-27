تأهلت ألمانيا وتشيلي الى الدور نصف النهائي من كأس القارات لكرة القدم لملاقاة المكسيك والبرتغال على التوالي، بعد فوز الأولى على الكاميرون 3-1، وتعادل الثانية مع استراليا 1-1 في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وتدين ألمانيا بطلة العالم 2014 بفوزها على الكاميرون بطلة افريقيا 2017 في المباراة التي أقيمت في مدينة سوتشي، بلاعبها الشاب تيمو فيرنر الذي سجل هدفين في الدقيقتين 67 و82، بعدما كان زميله كريم ديميرباي منح «ناسيونال مانشافت» التقدم في الدقيقة 48. أما الهدف الكاميروني الوحيد، فسجله فنسان ابوبكر في الدقيقة 79، علما ان منتخب بلاده أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

أما في نصف النهائي الثاني في موسكو، فتقدمت استراليا بطلة آسيا 2015 بهدف لجيمس ترويزي في الدقيقة 42، وعادلت تشيلي بطلة اميركا الجنوبية عامي 2015 و2016 عبر مارتن رودريغيز (67).

وتصدرت ألمانيا المجموعة برصيد سبع نقاط مقابل 5 لتشيلي ونقطتين لاستراليا ونقطة واحدة للكاميرون. وبذلك، تلاقي المانيا المكسيك بطلة كونكاكاف التي حلت ثانية في المجموعة الأولى، بينما تخوض تشيلي نصف النهائي مع البرتغال متصدرة الأولى وبطلة أوروبا 2016.

وهي المرة الثانية التي تتأهل فيها ألمانيا الى نصف النهائي بعد الأولى التي استضافت نسختها عام 2005 وأنهتها في المركز الثالث على حساب المكسيك بالذات 4-3 بعد التمديد.

طرد بالاستعانة بالفيديو

وفي الشوط الثاني، طرد الحكم المدافع الكاميروني إرنست مابوكا ببطاقة حمراء (64) بعد خشونة ضد ألألماني ايمري جان، في حالة تطلبت استخدام تقنية الفيديو.

فقد قام حكم المباراة بداية برفع البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الكاميروني سيباستيان سياني، الا ان الإعادة أظهرت ان الأخير لم تكن له علاقة بالعرقلة، فأعاد الحكم تصحيح قراره وطرد مابوكا.

ولقيت تقنية الفيديو التي تستخدم للمرة الأولى في بطولة كروية بارزة على مستوى المنتخبات، انتقاد المدرب بروس الذي قال: «لم أفهمها ومازلت لا أفهمها، أعتقد ان ما حصل يعود الى الحكم، وهو الوحيد القادر على توضيح ما جرى».