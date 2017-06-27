مدرب ريال مدريد زيدان حلّ ثانياً في القائمة رغم تحقيقه لقبي «الليغا والأبطال»

اختارت مجلة «فور فور تو» البريطانية مدرب تشلسي الإيطالي انطونيو كونتي كأفضل مدرب في العالم لعام 2017 ضمن قائمة ضمت 50 مدربا.

التصنيف الذي تعده المجلة البريطانية سنويا منذ أعوام ضم قائمة العشرة الأوائل الأفضل بين مدربي العالم، يتقدمهم ثلاثي إيطالي مما يعكس قيمة وقامة المديرين الفنيين الطليان في العالم، ونجاحهم من عام لآخر في ترك بصماتهم الواضحة على إنجازات مختلف الأندية في كل الدوريات.

وجاء اختيار كونتي كأفضل مدرب في العالم بعدما نجح في قيادة تشلسي إلى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز عن جدارة واستحقاق، مع تركه بصمة واضحة على نتائج وأداء «البلوز» في مبارياته، رغم انه لم يبرم أي صفقات كبيرة في سوق انتقالات اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الذي أنهاه بطلا للدوري ووصيفا لكأس الاتحاد، خاصة أن المدير الفني الإيطالي فرض هيمنة على الدوري بعدما نجح في توسيع الفارق النقاطي عن اقرب ملاحقيه وحسمه مصير اللقب مبكرا.

وتفوق كونتي على الفرنسي زين الدين زيدان الذي اكتفى بالمركز الثاني رغم انه قاد ريال مدريد لإحراز ثنائية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخ النادي الملكي، منذ أكثر من نصف قرن، كما انه يعد أول مدرب يقود فريقه للاحتفاظ بلقب دوري الأبطال بصيغتها الحالية منذ عام 1992.

واحتل ثالثا الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، بعدما حقق مع كتيبة «السيدة العجوز» نتائج جيدة، قاده على إثرها إلى إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليتين، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

وحل رابعا الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد الإسباني رغم انه خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم.

وجاء خامسا البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مان يونايتد، حيث جاء اختيار «السبيشل وان» كخامس أفضل مدربي العالم، بعدما نجح مع «الشياطين الحمر» في إحراز لقب الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ) وكأس الرابطة الإنجليزية.

أما المركز السادس فعاد للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي موناكو الفرنسي، الذي حقق مع نادي الإمارة إنجازات كبيرة في عام 2017، إذ قاده إلى استعادة لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2000، كما قاده إلى الوصول إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2004، فضلا عن بلوغه نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

واحتل سابع الترتيب الإيطالي كارلو انشيلوتي الذي نجح مع نادي بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للعام الخامس على التوالي، رغم فشل «العملاق البافاري» في بطولة دوري الأبطال وكأس ألمانيا.

وحل ثامنا الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مان سيتي، رغم فشله في تحقيق أي لقب محلي أو قاري مع «السيتزن».

وجاء في المركز التاسع الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، الذي نجح في إعادة أبناء الآنفيلد لخوض غمار دوري أبطال أوروبا.

وحل عاشرا الهولندي بيتر بوس المدرب الجديد لنادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي قاد نادي أياكس أمستردام لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي بتشكيلة من اللاعبين الشباب، والذي خسره أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.