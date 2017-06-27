أفادت تقارير صحافية إيبيرية بأن مصلحة الضرائب الإسبانية ستفتح تحقيقا حول 4 لاعبين جدد قد يكونون متورطين في قضايا التهرب الضريبي على غرار نجوم آخرين، مثل الأرجنتينيين ليونيل ميسي وآنخل دي ماريا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت صحيفة «الكونفيدنسيال» ان مصلحة الضرائب في إسبانيا ستقوم بتتبع كل من الكولومبي خاميس رودريغيز، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني، والإسباني دييغو كوستا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي حاليا وأتلتيكو مدريد سابقا، وفيلبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد، والبرازيلي جاكسون مارتينيز، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، والذي ينشط حاليا في الدوري الصيني.