سجلت بطولة الدوري الإسباني رقما قياسيا جديدا في عدد الحاضرين لمبارياتها خلال الموسم الأخير، بعد أن وصل عدد المشجعين في الملاعب إلى 14 مليون متفرج، ومن ثم في عدد التذاكر المبيعة.

وطبقا للبيانات التي صدرت عن رابطة أندية الدوري الإسباني، حضر 14 مليونا و52 ألفا و134 مشجعا على 42 ستادا في الدوري الاسباني بقسميه الأول والثاني، بواقع 40 ألف مشجع إضافي عن الموسم السابق، الذي شهد حضور 14 مليونا و14 ألفا و99 مشجعا للمباريات.

وبلغت نسبة الحضور في القسم الأول من الدوري الاسباني 71.51% في كل مباراة لتتجاوز بجزء من عشرة نسبة الحضور التاريخية في موسم 2016/2015. وقالت رابطة أندية الدوري الإسباني في بيان لها: «هذه البيانات تؤكد نمو الدوري الاسباني وتؤكد على التطور الإيجابي الذي حدث في المواسم الأخيرة».