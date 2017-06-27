بات يواكيم لوف اول مدرب يحقق انجازا تاريخيا مع المنتخب الألماني لكرة القدم عندما حقق الفوز رقم 100.

وبدأ لوف الإشراف على منتخب بلاده بعد مونديال 2006 في ألمانيا حيث كان مساعدا ليورغن كلينسمان، وقاده في 150 مباراة حتى الآن والى نصف النهائي على الأقل في كل بطولة شارك فيها في السنوات العشر الأخيرة.

وقال في هذا الصدد «نعم، بالتأكيد انا سعيد جدا. انه انجاز رائع. انها فترة طويلة مع كثير من اللحظات الحلوة وبعض الدموع. هذا يذكرني بهؤلاء الأشخاص الذين بدأوا العمل معي مثل اوليفر بيرهوف (مدير المنتخب) واندرياس كوبكه (مدرب حراس المرمى)».

واضاف «هانزي فليك (مساعده في مونديال 2014 حين توج باللقب الرابع في تاريخه) لعب ايضا دورا واريد ان اشكرهم جميعا. اللاعبون ايضا والذين في معظمهم ليسوا معنا الان (في كأس القارات)، يستحقون الشكر لأنهم بحبهم للعبة واندفاعهم ومواقفهم ساهموا في تحقيق هذه الانتصارات».

وعن مباراة نصف النهائي مع المكسيك التي سبق لألمانيا ان هزمتها في مباراة المركز الثالث 4-3 بعد التمديد عام 2005، قال لوف بحذر «المكسيك خاضت مباريات جيدة وتملك منتخبا مرنا يضم عددا من اللاعبين المميزين».