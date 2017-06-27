بات تيم كايهيل ثاني لاعب استرالي يخوض 100 مباراة دولية عندما شارك مع منتخب بلاده ضد تشيلي.

ولعب كايهيل (38 عاما في 6 ديسمبر المقبل) 55 دقيقة قبل ان يسلم شارة القائد الى مارك ميليغان في غياب القائد الأساسي مايل جيديناك عن البطولة.

ويحمل الحارس مارك شفارتسر الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في استراليا حيث خاض 109 مباريات.

وكتب كايهيل افضل هداف في تاريخ المنتخب الأسترالي (48 هدفا) والذي شارك في كأس العالم 3 مرات (2006 و2010 و2014)، في حسابه على تويتر «لقد أعطيت دائما كل شيء لبلدي. اني فخور بالجميع».

ولعب كايهيل مع منتخب شباب ساموا التي يحمل جنسيتها وكذلك جنسية جمهورية ايرلندا، ولم يسمح له باللعب مع استراليا الا بعد تعديل في قواعد الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال المدرب انجي بوستيجأوغلو «انه امر لا يصدق ان يلعب مباراته الـ100 لأنه لم يسمح له باللعب مع منتخب استراليا الا عندما كان في سن الرابعة والعشرين».

واضاف المدرب اليوناني الأصل: «كان بإمكانه ان يلعب حتى الآن 120 او 130 مباراة، وفي كل مرة يقدم افضل ما لديه. له تأثير رائع في كل المباريات، وقد سجل خلال مشاركاته في كأس العالم».