٭ شهد الدور الأول تسجيل 34 هدفا برصيد 17 هدفا في كلتا المجموعتين.
٭ المنتخبان البرتغالي والألماني هما الأكثر تسجيلا للأهداف بـ 7 لكل منتخب.
٭ أضعف خط هجوم منتخب نيوزيلندا بهدف وحيد.
٭ أضعف خط دفاع منتخب نيوزيلندا الذي تلقت شباكه 8 أهداف.
٭ أقوى خط دفاع بالتساوي بين منتخبي تشيلي والبرتغال (هدفين في كل منتخب).
٭ معدل التهديف للدول الأول هو 2.8 هدف في كل مباراة.
٭ البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف دور المجموعتين بهدفين.
٭ البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأكثر تسديدا بـ 12 تسديدة.
٭ الحارس الأسترالي ستيفان مارنوفيتش هو الأكثر تصديا بـ 22 تصديا.
٭ المنتخب الألماني هو صاحب أكثر محاولات للتسجيل بـ 46 محاولة. ٭ 39 بطاقة صفراء رفعت في الدور الأول.
٭ شهد الدور الأول تسجيل حالتي طرد فقط.