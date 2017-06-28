اكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لـ كرة القدم ( فيفا) ماسيمو بوساكا انه يريد تقصير مدة توقف اللعب والحد من الخلل جراء الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم.

ويستخدم "فيفا" تقنية الفيديو لمساعدة الحكام، للمرة الأولى في بطولة كروية بارزة على مستوى المنتخبات، في كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.



ويستعرض حكام مؤهلون الاهداف وقرارات ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء والقرارات الخاطئة خلال المباريات، التي تمنح الحكم على ارض الملعب الفرصة لتصحيح قراراته.

ولم يقرر "الفيفا" حتى الان ما اذا كان سيعتمد هذه التقنية في كأس العالم المقررة عام 2018 في روسيا ايضاً.

واثارت تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة الحكام الجدل في كأس القارات، بسبب مدة توقف اللعب.



وفي مباراة المانيا والكاميرون، قام الحكم الكولومبي فلمار رولدان بداية برفع البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الكاميروني سيباستيان سياني، الا ان الاعادة أظهرت ان الاخير لم تكن له علاقة بالعرقلة، فأعاد الحكم تصحيح قراره وطرد ارنست مابوكا.

واعترف السويسري بوساكا ان فترة التوقف كانت طويلة، لكنه اعرب عن سعادته لتصويب الخطأ.

وقال: "اوافق على ان التوقف كان طويلا، لكن تم اتخاذ القرار الصحيح وطرد اللاعب الذي كان يستحق ذلك".



وتابع: "التأخير لمدة دقيقة او اثنتين او ثلاث دقائق ليس مقبولا، يجب ان نحسن ذلك"، مضيفاً: "من الواضح ان ليس كل شيء يعمل في الوقت الراهن، لكن في 12 مباراة لم يمر اي خطأ وهي الرسالة الاكثر اهمية".



واشار بوساكا الى ان تقنية "فار" تتحسن وحققت نجاحاً حتى الان، لكن: "يجب ان نبقي فترة التوقف قصيرة قدر الامكان".

وكان المدير الفني للمنتخب الكاميروني البلجيكي هوغن بروس انتقد تقنية "الفيديو" بعد خسارة فريقه امام المانيا 1-3، قائلاً: "لم أفهمها وما زلت لا أفهمها. أعتقد ان ما حصل يعود الى الحكم، وهو الوحيد القادر على توضيح ما جرى".



لكن رئيس "الفيفا" السويسري جياني انفانتينو، اكد قبل اسبوع انه "سعيد جداً" بتقنية الاعادة بالفيديو بقوله: "اشعر بسعادة كبيرة ازاء تقنية الاستعانة بالفيديو حتى الان. رأينا كيف يمكن للاعادة بالفيديو ان تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصائبة. هذا جوهر هذه التقنية".



واضاف: "تساعدنا اختبارات الاعادة بالفيديو في كأس القارات على تحسين الاجراءات المتبعة وصقل آليات التواصل. ما انتظرته الجماهير اصبح واقعا. هذه بطولة تاريخية وتقنية الاعادة بالفيديو تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة".

وطبقت تكنولوجيا الفيديو للمرة الاولى في كأس العالم للاندية في اليابان في كانون الاول الماضي، وايضا في مباراة ودية بين منتخبي فرنسا واسبانيا في 28 اذار الماضي.