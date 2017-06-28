أشاد أروتورو فيدال لاعب وسط تشيلي بحارس مرمى منتخب بلاده كلاوديو برافو الذي عاد لحراسة عرين الفريق اللاتيني بعد شهرين من الغياب.

وأعرب لاعب بايرن ميونيخ عن أمله في أن يعود كل من ميديل الذي يعاني من مشكلات بدنية، وأرانجويز الذي غادر المباراة بعد تدخل خشن من كاهيل، إلى باقي لاعبي المنتخب.



وأجاب فيدال مازحا حين سأله الصحافيون عن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي الذي سيواجه تشيلي في نصف نهائي البطولة، وقال «لا يوجد بعبع»، فنحن أيضا نلعب بقوة ولدينا طموحات كبيرة.

واختتم: لدى المنافس لاعبين جيدين، ومدرب يعمل منذ وقت طويل، وصاحب خبرة كبيرة، المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكنها كذلك بالنسبة لهم أيضا، سنكون جاهزين وسنسعى إلى الفوز.