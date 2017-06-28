أكد جناح المنتخب البرتغالي لويس ميجيل ألفونسو، الشهير بـ «بيتزي»، أنه يأمل في عناق الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب تشيلي خلال لقاء المنتخبين المنتظر.

وقال اللاعب: «عندما كنت صغيرا كان هو لاعبا في برشلونة، وكان يمر بأوقات رائعة، وبما أنني كنت أسجل العديد من الأهداف كانوا يلقبونني بـ(بيتزي) في الحي».

وأضاف نجم بنفيكا مازحا: «أرغب في أن أعانقه يوم المباراة، لكن أريد أن يصل بيتزي البرتغالي إلى النهائي».

ووصف «بيتزي» منتخب تشيلي بأنه أحد المنتخبات المرشحة للفوز بلقب البطولة، حيث انه «منتخب قوي وعبر عن نفسه بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة».