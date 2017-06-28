اكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انه يريد تقصير مدة توقف اللعب والحد من الخلل جراء الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم.

ويستخدم الفيفا تقنية الفيديو (فار) لمساعدة الحكام للمرة الأولى في بطولة كروية بارزة على مستوى المنتخبات في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.

ويستعرض حكام مؤهلون الاهداف وقرارات ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء والقرارات الخاطئة خلال المباريات التي تمنح الحكم على أرض الملعب الفرصة لتصحيح قراراته.

ولم يقرر الفيفا حتى الآن ما اذا كان سيعتمد هذه التقنية في كأس العالم المقررة عام 2018 في روسيا أيضا.

وأثارت تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة الحكام الجدد في كأس القارات بسبب مدة توقف اللعب.

واعترف رئيس لجنة الحكام في الفيفا السويسري ماسيمو بوساكا ان فترة التوقف كانت طويلة، لكنه أعرب عن سعادته لتصويب الخطأ.

وقال بوساكا «أوافق على أن التوقف كان طويلا، لكن تم اتخاذ القرار الصحيح وطرد اللاعب الذي كان يستحق ذلك».

وتابع «ان التأخير لمدة دقيقة أو اثنتين أو ثلاث دقائق ليس مقبولا، يجب أن نحسن ذلك»، مضيفا «من الواضح ان ليس كل شيء يعمل في الوقت الراهن، لكن في 12 مباراة لم يمر اي خطأ وهي الرسالة الأكثر أهمية».

وأشار بوساكا الى أن تقنية «فار» تتحسن وحققت نجاحا حتى الآن، لكن «يجب ان نبقي فترة التوقف قصيرة قدر الإمكان».

وكان البلجيكي هوغن بروس مدرب الكاميرون انتقد تقنية الفيديو بعد خسارة فريقه أمام ألمانيا 1-3 قائلا «لم أفهمها وما زلت لا أفهمها وأعتقد ان ما حصل يعود الى الحكم، وهو الوحيد القادر على توضيح ما جرى».

لكن رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو اكد قبل أسبوع انه «سعيد جدا» بتقنية الاعادة بالفيديو بقوله «أشعر بسعادة كبيرة إزاء تقنية الاستعانة بالفيديو حتى الآن.



لقد شهدنا كيف يمكن للاعادة بالفيديو ان تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصائبة. هذا هو جوهر هذه التقنية».

وأضاف «تساعدنا اختبارات الاعادة بالفيديو في كأس القارات على تحسين الاجراءات المتبعة وصقل آليات التواصل.



ما انتظرته الجماهير أصبح واقعا.



هذه بطولة تاريخية وتقنية الإعادة بالفيديو تجسد مستقبل كرة القدم الحديثة».