أكد أليكسي سوروكين الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لكأس القارات نجاح البطولة بشكل منقطع النظير وأن بلاده تتطلع منذ هذه اللحظة لمونديال 2018.

وقال سوروكين: «أنا أؤمن بالخرافات، ولذا سأتحلى بالحذر، لكن في الحقيقة سارت الأمور على نحو رائع حتى الآن».

وتابع: «التعقيبات من الجماهير واللاعبين والمشاركين كانت إيجابية حتى الآن، لكن علينا ألا نستبق الأحداث، فنحن مقبلون على مرحلة خروج المغلوب التي ستشهد أهم أربع مباريات في البطولة».

وأشار «لا يخفى على أحد أن تنظيم البطولة عمل يشترك فيه فيفا واللجنة المنظمة المحلية وكذلك السلطات المحلية والفيدرالية.



وقد أدت هذه الجهود إلى إطلاق مبادرات معقدة تعمل بشكل كلي الآن مثل القطارات المجانية لحاملي التذاكر والتنقل بين المدن المضيفة أو دخول البلاد من دون تأشيرة لحاملي بطاقات المشجع».

وأكمل: «بينما نتطلع إلى نهائيات كأس العالم 2018، فنحن بكل تأكيد بحاجة لإبلاغ الجمهور بضرورة تسلم بطاقات المشجعين الخاصة بهم وأن يصلوا إلى الملاعب مبكرا».

وواصل: «هذا هو الاستنتاج الذي توصلنا إليه الآن وسنتوصل إلى استنتاجات أخرى وسنتعلم دروسا، لكن بصورة عامة سارت الأمور بشكل جيد».

واختتم: «الاستنتاج الذي يمكنني أن أختم به في الوقت الحالي، فالأشياء التي شكلت مصدر قلق لنا وخضعت للاختبار بمرور الوقت نجحنا في التعامل معها».

تغطية كبيرة

نشر الموقع الرسمي لـ «الفيفا» إحصائيات تتعلق ببطولة كأس القارات التي تستضيفها روسيا حاليا، حيث تم تسجيل 34 هدفا خلال 12 مباراة بدور المجموعات (بمعدل 2.8 هدف للمباراة الواحدة).

وبلغ عدد الحضور الجماهيري 449 ألفا و599 مشجعا في دور المجموعات، بمتوسط 37 ألفا و466 مشجعا في المباراة الواحدة، وهو ما يفوق الحضور الجماهيري في نسخة 2009 من كأس القارات، التي بلغ فيها متوسط الحضور الجماهيري في المباراة الواحدة 36 ألفا و555 مشجعا.

وأشهر الحكام 39 بطاقة صفراء، مع وجود حالتي طرد للحصول على الإنذار الثاني.

ولجأ حكام مباريات دور المجموعات لتقنية الفيديو 10 مرات.

وشارك 5 آلاف و844 متطوعا من 78 دولة في تنظيم كأس القارات، على مستوى جميع المدن الأربع المضيفة للبطولة، فضلا عن 3 آلاف و87 ممثلا إعلاميا معتمدا في تغطية البطولة، بما في ذلك ممثلو المحطات التلفزيونية الذين عملوا في جميع المدن المستضيفة.