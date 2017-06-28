أعلن مالكو نادي فيورنتينا ثامن الدوري الايطالي في الموسم المنصرم ان عدم رضا انصار النادي دفعهم الى عرضه للبيع.

وتملك عائلة ديلا فالي، احدى اكبر العائلات الصناعية في ايطاليا، النادي منذ عام 2002، وأوضحت على موقع النادي في شبكة الانترنت أن الانتقادات الاخيرة من قبل الانصار دفعتهم الى عرضه للبيع.



وجاء في البيان الرسمي «على ضوء عدم رضا انصار النادي، يعلن مالكو الفيولا انهم استعدوا جيدا للابتعاد وترك النادي الى من هم مستعدون وراغبون في شرائه ووضعه على الطريق الذي يعتبرون انه مناسب اكثر».

وقالت العائلة انها ستنظر في «العروض الواضحة»، مضيفة «حان الوقت بالنسبة الى من يحبون الفريق البنفسجي ويعتقدون ان بإمكانهم قيادة النادي بطريقة اخرى لتحقيق مزيد من النجاحات، ان يتصدوا لهذه المهمة».

وعبر المشجعون مؤخرا عن استيائهم وغضبهم ازاء الانباء التي تحدثت عن احتمال رحيل لاعب الوسط الاسباني صاحب الشعبية الكبيرة بورخا فاليرو.

وتجمع عدد كبير من المشجعين خارج ستاد ارتيميو فرانكي التابع لفيورنتينا ووجهوا رسالة الى العائلة المالكة على يافطة كبيرة وضعوها على واجهة المبنى كتب عليها «ديلا فالي ارحلوا..».