طالبت نجمة كرة التنس الأميركية سيرينا وليامس المصنفة أولى في العالم سابقا مواطنها جون ماكنرو بالاحترام بعد تعليق له بأنها ستصنف في حدود المركز 700 فقط في منافسات الرجال.



وكان ماكنرو المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اعتبر سيرينا وليامس «أفضل لاعبة على الإطلاق»، في تصريح للإذاعة الوطنية.



ولكن عندما سئل لماذا لا تكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة أجاب «اذا كان عليها ان تلعب في دورات الرجال، فإن الموضوع سيكون مختلفا تماما»، مؤكدا انه سيضعها «في المركز 700 في العالم تقريبا» في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين.



وردت وليامس بالقول «عزيزي جون احترمك ولكن أرجو ان تبقيني بعيدا عن بياناتك لأنها ليست مبنية على الوقائع».

وتابعت «لم ألعب ضد أحد من المصنفين الرجال وليس لدي الوقت لذلك.



احترمني واحترم خصوصيتي لأنني أنتظر مولودا. طاب يومك».