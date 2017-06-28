منح نادي برشلونة الإسباني مهلة مدتها 10 أيام لهيكتور بيليرين ظهير أرسنال لتحديد ما إذا كان راغبا في الانتقال إلى الفريق الكتالوني أم لا.

ودارت تكهنات حول إمكانية عودة بيليرين إلى برشلونة، وذكرت تقارير صحفية الأسبوع الماضي أن اللاعب الإسباني اشترى عقارا في المدينة الكتالونية.

وأكدت صحيفة ألموندو أن برشلونة ينتظر الأيام الـ 10 المقبلة، لمعرفة ما إذا كان بيليرين سيقاوم رغبة أرسنال في الإبقاء عليه ضمن صفوفه أم لا.



ووقع بيليرين عقدا جديدا طويل الأمد مع أرسنال العام الماضي، بيد أن المقربين منه يؤكدون رغبته في العودة إلى الكامب نو.