توج نجم اوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك موسمه الاستثنائي بجائزة افضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2016-2017 في حفل توزيع جوائز البطولة في نيويورك.

وخلف وستبروك (28 عاما) نجم غولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري الحاصل على هذه الجائزة في 2015 و2016.

ونال وستبروك 888 نقطة في تصويت الصحافيين الاميركيين، متقدما على نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن زميله السابق في اوكلاهوما (753 نقطة)، وكاوهي ليونارد لاعب سان انطونيو سبيرز (500 نقطة).

وحل ليبرون جيمس الفائز بهذه الجائزة اربع مرات أعوام 2009 و2010 مع كليفلاند كافالييرز و2012 و2013 مع ميامي هيت في المركز الرابع بفارق بعيد (333 نقطة).

وهي المرة الاولى التي يفوز وستبروك بهذه الجائزة، التي يبقى العملاق كريم عبد الجبار الأكثر تتويجا بها برصيد ست مرات مع ميلووكي ولوس انجيليس ليكرز بين 1971 و1980.

ويأتي بيل راسل (بوسطن سلتيكس) والأسطورة مايكل جوردان (شيكاغو بولز) في المركز الثاني بخمسة القاب لكل منهما، ويتعادل ليبرون جيمس في المركز الثالث مع ويلت تشامبرلاين نجم فيلادلفيا.

وقدم وستبروك أداء استثنائيا في الدور المنتظم من الموسم وأنهاه برقم قياسي في عدد الثلاثيات المزدوجة «تريبل دبل» برصيد 42 مرة، محطما رقم اوسكار روبرتسون (41) الصامد منذ موسم 1961-1962 مع فريق سينسيناتي رويالز.

كما حقق العديد من الارقام القياسية الاخرى فأصبح أول لاعب يحقق «تريبل دبل» مع 50 نقطة أو أكثر في البلاي اوف (51 نقطة في المباراة الثانية التي خسرها فريقه)، وثاني لاعب في تاريخ البطولة يحقق «تريبل دبل» على مدار الموسم بمعدل 31،6 نقاط و10،7 متابعات و10،4 تمريرات حاسمة في المباراة.

وقال وستبروك بعد تسلمه الجائزة «الى كل شخص في اوكلاهوما سيتي ساعدني في كل مباراة للمنافسة على اعلى مستوى، شكرا على ذلك»، ودعا رفاقه في الفريق للوقوف الى جانبه على المنصة.

وتابع نجم اوكلاهوما «كان موسما مذهلا بالنسبة لي، لكن من دون هؤلاء اللاعبين لم يكن من الممكن ان احقق شيئا.



هذه الجائزة ليست لي فقط، انها لنا جميعا».



ونال وستبروك جائزة اخرى لأفضل أسلوب أيضا، وجائزة من الجمهور لسلة المباراة الحاسمة في العام.

وفاز درايموند غرين لاعب غولدن ستيت بجائزة افضل مدافع في البطولة، ومايك دي انطوني مدرب هيوستن بجائزة افضل مدرب.



وقال غرين «انها ليست جائزة فردية، هناك خمسة لاعبين دائما على ارض الملعب، ولا يمكنني تحقيق ذلك بمفردي وأنا أشكر زملائي».

من جهته، قال دي انطوني الذي تقدم على مدرب سان انطونيو غريغ بوفوفيتش ومدرب ميامي هيت اريك سبويلسترا «انها جائزة الفريق ككل ولا تفوز بها لوحدك».