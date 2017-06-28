نشرت مجلة «وورلد سوكر» البريطانية، والتي تعنى بأخبار كرة القدم العالمية على مستوى المنتخبات والأندية، وكل ما يتعلق بكرة القدم، تقريرا حول أكثر 500 لاعب ذوي أهمية وتأثير على مستوى العالم.

الدوري الإسباني بكرة القدم حاز المرتبة الأولى عالميا، حيث أنه يضم العدد الأكبر من اللاعبين الذين يدخلون في هذه القائمة.



وتصدر النادي الملكي، ريال مدريد، قائمة الأندية الإسبانية بضمه لـ19 لاعبا، متواجدين في هذه القائمة.

ويأتي نادي بايرن ميونيخ في المرتبة الثانية برصيد 14 لاعبا، ليأتي خلفه في المرتبة الثالثة أندية كل من برشلونة ويوفنتوس وتشلسي بـ13 لاعبا.

أما أتليتيكو مدريد فجاء سادسا بـ12 لاعبا.

وتصدرت إسبانيا قائمة المنتخبات الأوروبية، حيث ضمت 47 لاعبا، ومن ثم جاءت فرنسا بـ41 لاعبا.