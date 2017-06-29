اجتاز الصربي نوفاك ديوكوڤيتش المصنف رابعا عالميا بنجاح اختباره الاول على الملاعب العشبية بفوزه على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و6-3 في الدور الثاني من دورة ايستبورن الانجليزية الدولية للتنس.



وتوقفت المباراة اول من امس بسبب الأمطار والنتيجة 1-0 و15-30 لصالح ديوكوڤيتش.



وهي المرة الاولى منذ عام 2010 يخوض فيها ديوكوڤيتش منافسات دورة ايستبورن الاعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى.



ويستعد ديوكوڤيتش للبطولة اللندنية التي يسعى الى الظفر بلقبها للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2014 و2015.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي ديوكوڤيتش احد الاميركيين دونالد يونغ او جاريد دونالدسون.



وفي الدور الاول، فاز الالماني ميشا زفيريف السادس على الاميركي راين هاريسون 6-4 و7-6 (11-9)، والايطالي توماس فابيانو على الكرواتي فرانكو سكوغور 7-6 (7-5) و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.

وخرج الاميركي سام كويري الخامس من الدور الاول بخسارته امام الروسي دانييل مدڤيديڤ 3-6 و5-7.



وتوج الاسباني فيليسيانو لوبيز بلقب النسختين الاخيرتين لإيستبورن على حساب الفرنسيين جيل سيمون وريشار غاسكيه.

ولدى السيدات، بلغت الالمانية انجيليك كيربر والرومانية سيمونا هاليب المصنفتان اولى وثانية الدور ربع النهائي بفوزهما على التشيكية كريستينا بليسكوفا 4-6 و6-1 و7-5، والصينية ديان يينغ-يينغ 3-6 و6-3 و6-2 على التوالي.



كما تأهلت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة بفوزها على الالمانية منى بارتيل 4-6 و7-5 و6-2، والبلغارية تسفيتانا بيرونكوفا بتغلبها على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-0 و6-4، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التاسعة بفوزها على الصينية شواي جانغ 6-0 و6-4.

وفي الدور المقبل، تلعب كيربر مع الاسبانية ارا اروابارينا، وهاليب مع بيرونكوفا، وكوزنتسوفا مع ملادينوفيتش.



وكانت السلوڤاكية دومينيكا تشيبولكوفا توجت بلقب العام الماضي على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا 7-5 و6-3.