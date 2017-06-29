يجد المنتخب الالماني الشاب لكرة القدم نفسه مرة جديدة امام امتحان صعب عندما يواجه المكسيك اليوم في سوتشي في نصف نهائي كأس القارات 2017 المقامة في روسيا.

وتتصدر الماكينات بتشكيلتها الشابة بأقل معدل وسطي في اعمار اللاعبين بين جميع المشاركين (24 عاما و4 اشهر) المجموعة الثانية بفوزين على استراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت المكسيك ثانية بفارق الاهداف خلف البرتغال في المجموعة الاولى بعد التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.

ويعتقد اكبر لاعبي المانيا واكثر هم خبرة ايمري جان وشكودران مصطفي لاعب وسط ليفربول ومدافع ارسنال الانجليزيين، بان المواجهة ستكون صعبة وهي اقرب الى اللقاء مع تشيلي الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ورأى مصطفي ان شباب المانشافت سيخوضون مباراة قوية ضد المكسيك.

وقال في هذا الصدد «تذكرني المكسيك الى حد كبير بتشيلي. انه منتخب يملك نزعة هجومية كبيرة ويلعب باسلوب متنوع. انهم منظمون في الدفاع، ولديهم لاعبون من اصحاب الخبرة ما يفرض علينا التحلي بالصبر» في اشارة الى الهداف التاريخي خافيير «تشيتشاريتو» هرنانديز 48 هدفا في 94 مباراة دولية. واستدرك مصطفي الذي استراح في الجولة الثالثة ضد الكاميرون (3-1) وسيلعب بالتأكيد ضد المكسيك، قائلا «علينا ان نجد الطريقة التي تعطل خططهم، وان نلعب كما نحن لان ليس لديهم نجوم كبار».

واختبر مدرب ابطال العالم يواكيم لوف اكبر عدد من اللاعبين في المباريات الثلاث الاولى حيث اشرك 21 من اصل 23 لاعبا، وقال الهداف التاريخي لكأس العالم (16 هدفا) ميروسلاف كلوزه الذي يشرف على تدريب المهاجمين في التشكيلة الحالية «نريد ان يأخذ كل لاعب فرصته وان يلعب 5 مباريات، لقد حققنا الهدف المنشود».

في المقابل، يعول مدرب منتخب المكسيك بطل الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو على الانسجام والخبرة التي يتمتع بهما معظم عناصره بدءا من مدافع روما الايطالي هكتور مورينو مرورا بلاعب وسط لوس انجيليس غالاكسي الاميركي جوفاني دوس سانتوس وصولا الى تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الالماني.

وسيفتقد المنتخب المكسيكي في هذه المواجهة الى قائده لاعب وسط ايندهوفن الهولندي اندريس غوادرادو بسبب الايقاف.

ويأتي اللقاء بعد 12 عاما على المواجهة القوية التي انتهت بعد التمديد بفوز صعب لالمانيا بكامل عناصر الصف الاول 4-3 في مباراة المركز الثالث في كأس القارات ايضا. والتقت المانيا مع المكسيك 10 مرات فخسرت مرة واحدة (عام 1985) مقابل اربعة انتصارات اهمها واكبرها في مونديال 1978 في الارجنتين 6-0،

و5 تعادلات.