يرى لاعب وسط المكسيك جوناثان دوس سانتوس أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس القارات.

وردا على سؤال ما إذا كانت المكسيك هي المرشح الأوفر حظا في مباراتها مع المنتخب الألماني، الذي يضم العديد من اللاعبين الشباب، قال دوس سانتوس:«لا، ليست أكثر حظا، في الدور قبل النهائي يمكن لأي شيء أن يحدث، إنها مباراة حياة أو موت».

وأكد لاعب فياريال الإسباني أن لاعبي منتخب بلاده سعداء بهذا التحدي. وأضاف قائلا: «اللعب أمام فريق مثل ألمانيا، بطلة العالم، نعرف أنه سيكون معقدا، ستكون مباراة مهمة بالنسبة لنا لكي نظهر أننا فريق قوي يرغب في تحقيق أشياء كبيرة، نأمل في الاستفادة من هذه الفرصة».