حذر الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن زملاءه قبل مواجهة المكسيك اليوم في الدور قبل النهائي لكأس القارات من المهاجم المشاكس خافيير هيرنانديز وأشار إلى أنه لاعب غير مريح لأي دفاع وقال «لقد لعبت ضده ضد باير ليفركوزن وأنا أعرف بعض الأشياء عنه، إنه لاعب يحرج أي دفاع ولديه عين صائبة للتسجيل وينبغي أن نولي الاهتمام به والتركيز عليه، ولكن لديهم العديد من اللاعبين الآخرين الذين هم مثيرون للاهتمام».

وتابع تير شتيغن إن الفريق ليس منشغلا بالفريق الذي سيواجهه في النهائي في حالة التأهل، من بين المنتخبين البرتغالي والتشيلي، وإنما تركيزه منصب على مواجهة المكسيك.

وأضاف: من المهم أن نركز على مواجهة المكسيك ونتمتع بالقوة عندما نوجه تركيزنا فقط إلى الهدف المقبل.