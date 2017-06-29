عقدت صحيفة «ماركا»، مقارنة بين كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني ومهاجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي والمتوقع أن ينضم للملكي في الوقت الذي قد يغادر فيه صاروخ ماديرا قلعة سانتياغو برنابيو.

وبحسب الصحف البرتغالية والإسبانية، فإن الدون مستاء من اتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ 14.7 مليون يورو، ويرغب في الرحيل عن الفريق الملكي، كما يستعد الريال للتوقيع مع مبابي بصفقة قد تكلف خزانة الفريق 90 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة، أن صاروخ ماديرا كريستيانو لم يحقق نفس أرقام مبابي حينما كان في عمره، حيث بدأ الفرنسي مسيرته الاحترافية بعمر 16 عاما و11 شهرا، أي أصغر من هداف دوري الأبطال التاريخي الذي لعب مباراته الأولى بعمر 17 عاما و6 أشهر.

ماذا قال بيريز؟

أكد فلورنتينو بيريز رئيس المرينغي إعجابه بالفرنسي مبابي إلا أنه رفض تأكيد المفاوضات معه.

وقال بيريز لصحيفة ماركا «في العام الماضي تحدثوا عن اهتمامنا بالفرنسي بول بوغبا ولم يكن الأمر صحيحا والآن يتحدثون عن مبابي».

وتابع: كل ما أعرفه أن سوق الانتقالات في البداية، وأن زين الدين زيدان مدرب الملكي على علاقة وطيدة باللاعب.

وذكرت الصحف الإسبانية، أن الريال بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع مبابي، خلال الأيام المقبلة بصفقة قد تصل إلى 90 مليون يورو، موضحة أن اللاعب طلب رحيل أحد أضلاع الـ BBC (كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، أو غاريث بيل) واللاعب الويلزي الأقرب للمغادرة.

وأضاف بيريز «رونالدو مستاء مما يحدث معه والاتهامات الموجهة إليه، ولكني سأتحدث معه عقب انتهاء بطولة كأس العالم للقارات، وهناك بعض الصحافيين يرغبون في تدمير ريال مدريد بالشائعات».