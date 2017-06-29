صنف البريطاني اندي موراي في المركز الأول لأول مرة في بطولة ويمبلدون لكرة التنس ثالث البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق الاسبوع المقبل وتستمر حتى 16 يوليو.

ولن يواجه موراي (30 عاما) المصنف الأول في العالم في مشوار الدفاع عن لقبه أيا من اللاعبين «الأربعة الكبار» قبل نصف النهائي بموجب القرعة.

والأربعة الكبار هم اضافة اليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش (3 ألقاب في ويمبلدون) والسويسري روجيه فيدرر (7 ألقاب، رقم قياسي) والاسباني رافايل نادال (لقبان)، وهم صنفوا في المراكز الاربعة الاولى على التوالي، بينما يحتل نادال المركز الثاني في التصنيف العالمي بعد احراز اللقب العاشر في رولان غاروس الفرنسية، امام فيدرر وديوكوفيتش.

ولا يعتبر موراي في احسن حالاته، وقد فقد لقبه في دورة كوينز الانجليزية الاسبوع الماضي بخسارته بشكل مفاجئ في الدور الأول امام الاسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالميا.

ولدى السيدات، لن تدافع الأميركية سيرينا وليامس عن اللقب لغيابها بسبب الحمل، في حين احترم الترتيب الوارد في التصنيف العالمي فصنفت الألمانية انجيليك كيربر في المركز الاول امام الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليسكوفا والاوكرانية يلينا بليسكوفا.