كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، انه لن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات 2017 في كرة القدم الأحد المقبل، لملاقاة توأميه الحديثي الولادة.

وبعد ساعات على خسارة بلاده بركلات الترجيح صفر-3 أمام تشيلي يوم الأربعاء، في نصف النهائي في قازان، قال رونالدو انه حصل على إذن للغياب عن مباراة الميدالية البرونزية في موسكو، ضد الخاسر من مباراة ألمانيا والمكسيك التي تقام الخميس.

ويعتقد أن رونالدو قد رزق بتوأمين من والدة بديلة في الولايات المتحدة الأميركية، علما أنه والد لطفل بعمر السابعة يدعى كريستيانو جونيور من علاقة سابقة غير معلنة.

وقال مهاجم ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا انه منح عقله وروحه للبرتغال في نصف النهائي الذي انتهى بالتعادل السلبي في الوقتين الاصلي والاضافي قبل ان يتألق حارس تشيلي كلاوديو برافو ويصد 3 ركلات ترجيحية "برغم ولادة طفلي".

وتابع على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك "أثر بي كثيرا موقف رئيس الاتحاد البرتغالي ومدرب المنتخب. ولن أنسى ذلك".

واضاف "أنا سعيد للغاية أن أكون مع طفلي للمرة الأولى".

وبحسب الصحف المحلية، رزق رونالدو بصبي وفتاة في 8 يونيو الماضي أطلق عليهما اسمي ماتيو وايفا.