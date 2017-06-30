يسعى الصربي نوفاك ديوكوفيتش للظفر بلقب ويمبلدون للمرة الرابعة بعد اعوام 2011 و2014 و2015.

وكان ديوكو قد فاز على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-4 و6-3، في دورة ايستبورن الانجليزية الدولية في كرة المضرب.

وقال الصربي «كانت مباراتي الاولى على الملاعب العشبية هذه السنة انا سعيد للعودة الى ايستبورن».

وتابع «شعرت بأنني بحال جيدة على ارض الملعب اذا ما اخذنا في الاعتبار انها مباراتي الاولى وانني واجهت لاعبا لديه مستويات جيدة على العشب».

وتراجع ديوكوفيتش، المصنف اول عالميا سابقا، الى المركز الرابع في التصنيف العالمي بعد فقدانه لقبه في بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي بخسارته امام النمساوي دومينيك تييم 6-7 (5-7) و3-6 و0-6 في اسوأ نتيجة له في البطولة منذ سبعة اعوام.

واعلن ديوكوفيتش مطلع ابريل الماضي انفصاله عن مدربه السلوفاكي ماريان فايدا الذي رافقه في كل نجاحاته منذ 2006، بعد ان كان انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الالماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الأخير الاشراف عليه.

وتعاون النجم الصربي في رولان غاروس مع اللاعب الاميركي اندريه أغاسي المصنف اول عالميا سابقا ايضا، وهو امر متوقع ايضا في ويمبلدون.

وفي الدور الاول في ايستبورن، فاز الالماني ميشا زفيريف السادس على الاميركي راين هاريسون 6-4 و7-6 (11-9)، والايطالي توماس فابيانو على الكرواتي فرانكو سكوغور 7-6 (7-5) و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش على الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.

وخرج الاميركي سام كويري الخامس من الدور الاول بخسارته امام الروسي دانييل مدفيديف 3-6 و5-7.

ولدى السيدات، عانت الالمانية انجيليك كيربر والرومانية سيمونا هاليب المصنفتان اولى وثانية على التوالي لبلوغ الدور الثالث.

وفي الدور الثاني، فازت كيربر على التشيكية كريستينا بليسكوفا 4-6 و6-1 و7-5، وهاليب على الصينية ديان يينغ-يينغ 3-6 و6-3 و6-2.

وتأهلت ايضا الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة بفوزها على الالمانية منى بارتيل 4-6 و7-5 و6-2، والبلغارية تسفيتانا بيرونكوفا بتغلبها على الرومانية مونيكا نيكولسكو 6-صفر و6-4، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التاسعة بفوزها على الصينية شواي جانغ 6-صفر و6-4، والروسية ايلينا فيسنينا بفوزها على الباراغويانية فيرونيكا سيبييدي 6-3 و6-3، والتشيكية باربورا ستريكوفا على الاسبانية غاربيني موغوروتسا 6-1 و6-0.

وكانت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا توجت بلقب العام الماضي على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا 7-5 و6-3.