وصف الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا تقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا حول ادعاءات وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر شرف تنظيم بطولتي كأس العام 2018 و2022 بأنه «ليس حاسما».

وقال تيكسييرا في تصريحات لصحيفة «فوليا دي ساو باولو»: «إنه ليس حاسما، هو يقدم شبهات وحسب».

وكشف تيكسييرا، الذي ترأس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الفترة ما بين عامي 1989 و2012، أن التصويت لصالح قطر جاء في إطار اتفاق بين المسؤولين في أميركا الجنوبية، مقابل تصويت الدولة الخليجية لصالح ملف إسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2018.

وبسؤاله عن تلك المباراة، أوضح تيكسييرا أن إقامة هذا اللقاء في قطر لم يكن مقابل التصويت لصالح ملف ترشحها لاستضافة المونديال، وأشار إلى أنه يملك الوثائق التي تؤكد أن الأموال التي تلقاها (لصالح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم) مقابل إقامة هذه المباراة في الدوحة قانونية.

ورفض تيكسييرا أيضا اتهامات القضاء الإسباني، الذي يحقق معه بسبب جريمة تلقي رشوة مالية محتملة تقدر بـ 17 مليون دولار تقاسمها مع الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل.