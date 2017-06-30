أعلن نادي طوكيو فيردي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في اليابان انه قدم عرضا لضم النجم الايطالي فرانشيسكو توتي.
وقال يويا كوراباياشي المتحدث باسم طوكيو فيردي «سيكون الامر معقدا ولكننا نبحث في خيارات مختلفة لإتمام الصفقة»، مضيفا «نبحث مع الرعاة كيفية جمع الاموال للتوقيع مع لاعب مثله».
وتابع «اللاعب مهتم»، رافضا تأكيد الشائعات التي تحدثت عنها وسائل الاعلام الايطالية حول مطالبة توتي براتب ثلاثة ملايين يورو.
ويبدي نادي ميامي الاميركي الذي يدربه الايطالي الآخر اليساندرو نيستا اهتماما بضم توتي ايضا.