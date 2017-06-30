عزز هيوستن روكتس صفوفه بأحد أهم صانعي الألعاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بضمه كريس بول من لوس انجيليس كليبرز في صفقة تبادل ضخمة حصل بموجبها الأخير على سبعة لاعبين اضافة الى مبلغ مالي وخيار منافسه في «درافت» 2018.

وانضم بول في هذه الصفقة الى جيمس هاردن في هيوستن، حيث سيشكل مع الأخير قوة ديناميكية ضاربة.

ولن يوقع أي عقد قبل السادس من يوليو مع بدء المهلة المحددة للانتقالات الحرة، لكن يحق للاعبين والفرق التفاوض والتوصل الى اتفاق.

وفي المقابل، اضطر هيوستن للتخلي عن سام ديكر وبيفيرلي ولو وليامس وليغينز وهيليارد ومونتريزل هاريل وكايل ويلتجير لمصلحة كليبرز.

ويأمل هيوستن استعادة المستوى الذي خوله إحراز لقب الدوري عامي 1994 و1995 بقيادة لاعبين كبار مثل حكيم اولادجوان وكلايد دريكسلر وماريو ايلي وسام كاسيل، والعودة مجددا كأحد أبرز فرق الدوري، حيث يضع هيوستن نصب عينيه الآن هدفا كبيرا آخر وهو نجم انديانا بيسرز بول جورج بحسب ما ذكرت شبكة «اي اس بي ان».