تعملق الحارس كلاوديو برافو وصد 3 ركلات ترجيحية ليقود منتخب تشيلي بطل أميركا الجنوبية إلى نهائي كأس القارات 2017 لكرة القدم، بفوزه على البرتغال بطلة أوروبا 3-0 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.

وهذه أول مرة تبلغ فيها تشيلي النهائي في مشاركتها الأولى بالمسابقة، فيما فشلت البرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، في بلوغ المباراة الحاسمة بمشاركتها الأولى أيضا.

ولم يخسر المنتخبان في دور المجموعات، إذ افتتحت لا روخا مشوارها بفوز صعب في آخر 10 دقائق على الكاميرون بطلة افريقيا 2-0، ثم تعادلت مع التشكيلة الرديفة لألمانيا بطلة العالم 1-1، قبل أن تتعادل مع استراليا بطلة آسيا بصعوبة في المباراة الأخيرة 1-1. أما البرتغال فتعادلت مع المكسيك افتتاحا 2-2 وتخطت روسيا المضيفة 1-0 ثم سحقت نيوزيلندا 4-0.

ويملك المنتخبان افضل دفاع في البطولة، اذ اهتزت شباكهما مرتين حتى الآن في اربع مباريات، لكن البرتغال صاحبة أقوى هجوم (7 بالتساوي مع ألمانيا) عجزت عن تعزيز رصيدها.

بداية نارية ثم ركود

شارك لاعب وسط البرتغال برناردو سيلفا المنتقل من موناكو الفرنسي الى مان سيتي أساسيا، وفضل المدرب فرناندو سانتوس المهاجم اندريه سيلفا على المخضرم ناني. وفي ظل إيقاف قلب الدفاع بيبي زج سانتوس الذي افتقد أيضا الجناح المصاب رافايل غيريرو، بالثنائي برونو الفيش وجوزيه فونتي من بداية اللقاء.

ولدى «لا روخا» لعب لاعب الوسط المدافع تشارلز ارانغويز اساسيا بعد اصابته ضد استراليا، الى جانب ارتورو فيدال والكسيس سانشيس وادواردو فارغاس.

وجاء الشوط الأول حماسيا وسريعا من دون الكثير من الفرص الخطيرة على المرميين.

وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع المباراة لكن الوقت الأصلي انتهى بتعادل سلبي وفرض شوطان إضافيان.

وحصلت تشيلي على فرصة خطيرة مطلع الشوط الإضافي الاول عبر الكسيس (95)، كما أهدرت أخطر فرصة في المباراة بطريقة غريبة جدا اثر تسديدة يمينية قوية لفيدال من حدود المنطقة في القائم الأيسر، تابعها البديل بابلو هرنانديز من مسافة قريبة في العارضة (119).

ثم أهدر الكسيس فرصة خطيرة أمام الحارس (120)، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل ويحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية.

وفي ركلات الترجيح تعملق برافو عندما صد كرات البدلاء ريكاردو كواريسما وجواو موتينيو وناني، فيما سجل لتشيلي فيدال وأرانغويز والكسيس.

ونجحت تشيلي في الحفاظ على التواجد الأميركي الجنوبي في المسابقة، من خلال البرازيل المتوجة في المرات الثلاث الأخيرة أعوام 2005 و2009 و2013، فيما شهدت نسخة 2003 آخر غياب لاتيني عندما أحرزت فرنسا اللقب على حساب الكاميرون.يستاهل ترفعونه (أ.پ)