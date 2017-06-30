أبدى آرتورو فيدال نجم منتخب تشيلي سعادته البالغة بتأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس القارات المقامة في روسيا.

وقال فيدال: «حققنا الحلم، وتأهلنا للمباراة النهائية. لقد صارعنا كثيرا من أجل التأهل للمباراة النهائية».

وأوضح «اجتهدنا كثيرا منذ سنوات للوصول بتشيلي إلى مصاف الكبار، وها نحن الآن قد وصلنا إلى نهائي كأس القارات بعدما توجنا بالنسختين الأخيرتين لكأس أميركا الجنوبية».

وأضاف نجم بايرن ميونيخ: «منتخب البرتغال فريق عتيد، ويمتلك لاعبين أقوياء، لكن لدينا خصالنا ولعبنا بكل روح قتالية».

واختتم فيدال حديثه قائلا «سنحاول البقاء على نفس المستوى العالي من أجل التأهل للمونديال في روسيا العام المقبل، وأتمنى أن أمثل هذا القميص أفضل تمثيل».