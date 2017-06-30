أكد المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو أن إمكانية المشاركة في مونديال 2018 بروسيا، تعد أحد دوافعه الرئيسية للمضي قدما.

وقال فالكاو في مؤتمر صحافي «حلمت كثيرا بالمونديال فهو من دوافعي الرئيسية للمضي قدما، ولكنني لا أريد استباق الأحداث، إذا أراد الرب أن يمنحني هذه الفرصة فسيأتي هذا اليوم».

وأبرز مهاجم موناكو الفرنسي اللحظة الجيدة التي يمر بها منتخب كولومبيا الذي يحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا، قبل 4 جولات على نهايتها، معتبرا أن التأهل بات «قريبا».

وتمنى فالكاو أن تنتهي حالة عدم الاستقرار التي يمر بها العديد من لاعبي المنتخب مع أنديتهم مثل خاميس رودريغيز الذي لم يتضح بعد ما إذا كان سيستمر في ريال مدريد أم لا.