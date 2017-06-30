قدمت رئيسة تشيلي، ميشيل باشليه، التهنئة لمنتخب بلادها على التأهل إلى نهائي كأس القارات الذي تحتضنه روسيا، بعد تغلبه على البرتغال في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-0)، عقب انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.

وكتبت باشليه، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر «لا روخا يا لك من منتخب كبير، الطرف الأول في نهائي كأس القارات. عليكم مواصلة إسعاد تشيلي وصناعة التاريخ. هيا تشيلي».

كما نشر حساب رئيسة البلد اللاتيني صورة لها رفقة وزير الداخلية والأمين العام للرئاسة إلى جانب العديد من موظفي وزارة المالية وهم يحتفلون بسعادة بالغة بانتصار بطل أميركا الجنوبية على نظيره بطل أوروبا.