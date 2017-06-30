أكد فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أنه المسؤول عن اختيار اللاعبين الذين سددوا ركلات الترجيح أمام تشيلي.

وقال سانتوس «إنها مسؤوليتي لأنني أنا من اختار اللاعبين»، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين أهدروا ركلات الترجيح في المباراة هم انفسهم من توجوا أبطالا لأوروبا في العام الماضي.

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون الثلاثة سجلوا أهدافا في پولندا وكانوا أبطالا»، في إشارة إلى المباراة التي فاز بها المنتخب البرتغالي على پولندا، بركلات الترجيح، في دور الثمانية من بطولة كأس أوروبا 2016 بفرنسا.

وفي تلك المباراة سجل موتينيو وناني وكواريزما على الترتيب الركلات الترجيحية الثلاث الأخيرة للمنتخب البرتغالي، ليعبروا بفريقهم إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

واختتم قائلا: «فوز تشيلي كان عادلا ولهذا أهنئهم، لو كنا تمكنا من الفوز لكان ذلك أمرا عادلا أيضا، ولكن تشيلي هي التي فازت».