أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه رزق بطفلين وذلك بعدما حصل على إذن من اتحاد بلاده والمدير الفني للمنتخب فيرناندو سانتوس ليبدأ عطلته عقب خروج فريقه من نصف نهائي كأس القارات على يد تشيلي.

وقال الدون كريستيانو عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك «كنت في خدمة المنتخب كما يحدث دائما بجسدي وروحي، حتى عندما علمت بولادة طفلي الاثنين».

وأضاف أنه حصل على إذن بالسفر إلى البرتغال وعدم المشاركة بعد غد الأحد في موسكو بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتابع «أنا سعيد للغاية لأنني سأتمكن من أن أكون مع طفلي الاثنين للمرة الأولى».

وصرح أحد المسؤولين التنفيذين في ريال مدريد الاسباني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن إدارة النادي ستعقد اجتماعا مع رونالدو في الأسبوع المقبل لحسم موقفه مع الفريق الأول لكرة القدم مبكرا.

وقال المسؤول: «مستقبل كريستيانو سيرسم الخطط الرياضية للنادي في الموسم المقبل وهو أمر يجب علينا الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «لم يكشف لنا بشكل شخصي ومباشر عن نيته الحقيقية، نحن نتمسك به ولكن يجب أن نعرف ما يريده هو».