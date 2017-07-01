نشر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على حسابه على تويتر أول صورة له مع توأمه إيفا وماتيو.

وعلق رونالدو على صورته حاملا طفليه بين ذراعيه قائلا: «سعيد جدا لتمكني من حمل حبي حياتي الجديدين».

كما كتب على صفحته على فيسبوك بعيد ولادة طفليه: «كنت في خدمة فريقي الوطني (منتخب البرتغال) جسدا وفكرا كما دائما على الرغم من أنني علمت لتوي بولادة طفلي».

ولم يفصح مهاجم ريال مدريد عن تفاصيل كثيرة عن التوأم وأمه، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنهما ولدا من أم «بديلة» في الولايات المتحدة في الثامن من يونيو قبيل كأس القارات المقامة في روسيا.

يذكر أن لرونالدو طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات واسمه على اسم اللاعب النجم (كريستيانو رونالدو جونيور)، ويعيش معه ومع خطيبته جورجينا رودريغيز الحامل بالشهر الخامس على ما يبدو.