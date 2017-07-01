بلغت المانيا بطلة العالم المباراة النهائية لكأس القارات في كرة القدم للمرة الاولى في تاريخها عندما أكدت عقدتها للمكسيك بطلة الكونكاكاف بالفوز عليها 4-1 اول من امس في سوتشي في الدور نصف النهائي.

وسجل ليون غوريتسكا (6 و8) وتيمو فيرنر (59) وأمين يونس (90+1) اهداف المانيا، وماركو فابيان (89) هدف المكسيك.

وكانت افضل نتيجة للالمان في كأس القارات المركز الثالث عام 2005 على ارضها عندما تغلبت على المكسيك 4-3 في اخر مواجهة بين المنتخبين.

وهو الفوز الخامس لالمانيا على المكسيك في 11 مواجهة بينهما مقابل 5 تعادلات وخسارة واحدة (0-2 وديا في 15 يوليو 1985).

وتلتقي المانيا في النهائي غدا الاحد في سان بطرسبورغ مع تشيلي بطلة اميركا الجنوبية التي كانت اول المتأهلين بفوزها على البرتغال 3-0 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0).

في المقابل، فشلت المكسيك في بلوغ النهائي الثاني في المسابقة بعد الاول عام 1999 عندما نالت اللقب على حساب البرازيل.

الواقعية والفعالية الالمانية

وحسمت المانيا التي تخوض البطولة بتشكيلتها الرديفة بقرار من مدربها يواكيم لوف الذي قرر اراحة النجوم، نتيجة المباراة مبكرا بفضل واقعية وفعالية لاعبيها خصوصا نجم شالكه غوريتسكا الذي سجل ثنائية في دقيقتين رافعا رصيده الى 3 اهداف في البطولة وتصدر لائحة الهدافين مع فيرنر مسجل الهدف الثالث بفارق هدف واحد امام زميلهما لارس شتيندل وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو.

وحاولت المكسيك فرض افضليتها في بداية المباراة بيد ان شباب المانشافت كانوا الافضل انتشارا في الملعب وسدوا كل المنافذ المؤدية الى حارس مرمى برشلونة الاسباني مارك-اندريه تير شتيغن.

ولم تتغير الامور في الشوط الثاني، ففي الوقت الذي نزلت المكسيك بقوة بغية العودة في نتيجة المباراة، وجه شباب المانشافت الضربة القاضية بتسجيل الهدف الثالث.

ونجحت المكسيك في تسجيل هدف الشرف عبر البديل ماركو فابيان (89)، لكن البديل الاخر امين يونس رد باضافته الهدف الرابع للالمان (90+1).

وتصدرت المانيا بتشكيلتها الشابة بأقل معدل وسطي في اعمار اللاعبين بين جميع المشاركين (24 عاما و4 اشهر) المجموعة الثانية بفوزين على استراليا والكاميرون وتعادل مع تشيلي، في حين حلت المكسيك ثانية بفارق الاهداف خلف البرتغال في المجموعة الاولى بعد التعادل معها وفوزها على روسيا ونيوزيلندا.