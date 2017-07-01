أعلن النجم التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أمس أنه حسم قراره بشأن مستقبله، لكنه لن يعلن عنه الآن.

ويستعد سانشيز مع المنتخب التشيلي لمواجهة المنتخب الألماني بطل العالم غدا الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حاليا بروسيا.

وتحدثت العديد من التقارير الإخبارية عن الرحيل المحتمل لسانشيز (28 عاما) عن صفوف أرسنال قبل عام واحد من موعد انتهاء عقده.

وأعلن أرسنال رغبته في تجديد عقده مع سانشيز لعامين آخرين إضافة إلى العام المتبقي بعقده، لكن تقارير أشارت إلى احتمالات رحيله عن الفريق اللندني هذا الصيف وأن مان سيتي وبايرن ميونيخ ضمن الفرق المرشحة لضمه.

وقال سانشيز، وهو جالس بجوار زميله بالمنتخب كلاوديو برافو حارس مرمى مان سيتي في الفندق الذي يقيم به لاعبو تشيلي في سان بطرسبورغ «حسمت الأمر، لكنني لا يمكنني الآن إعلان قراري».

وفي حال كان مان سيتي هو المحطة المقبلة لسانشيز، فإنه سيلعب بذلك إلى جانب الحارس برافو زميله السابق ببرشلونة وتحت قيادة المدير الفني جوسيب غوارديولا الذي دربه أيضا في برشلونة.

ومن جانبه، قال برافو «أود مزاملته من جديد، ولكن هذا الأمر لا يعتمد علينا نحن».