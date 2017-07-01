أعرب خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز نجم هجوم المنتخب المكسيكي لكرة القدم عن حزنه العميق وخيبة أمله الشديدة لهزيمة فريقه 1-4 أمام نظيره الألماني (مانشافت) في المربع الذهبي لبطولة كأس القارات.

ورغم هذا، أكد تشيتشاريتو مهاجم باير ليفركوزن الألماني أنها تجربة جيدة سيتعلم منها المنتخب المكسيكي وتفيد الكرة المكسيكية.

وقال تشيتشاريتو: «أشعر بحزن شديد. علينا الآن البحث عن المركز الثالث. نأمل في التغلب على المنتخب البرتغالي».

وأكد تشيتشاريتو أنه يشعر «بخيبة أمل شديدة» لهذه النتيجة ويرفض الحديث عن عدالة النتيجة من عدمها.

وقال تشيتشاريتو: «لم نكن نود الهزيمة وكنا نأمل في بلوغ المباراة النهائية. ولكنها كرة القدم. خضنا المباراة أمام أبطال العالم. وهذا سيساعدنا كثيرا وجماهيرنا للتعرف على وضعنا الحقيقي».

وأضاف: «التجربة تبدو الآن سلبية ولكن هذا لا ينفي اكتسابنا خبرة جيدة. لاعب واحد فقط ممن شاركوا في مباراة الأمس سبق له اللعب أمام ألمانيا وهو المخضرم رافاييل ماركيز. لسوء الحظ، لم تكن النتيجة سعيدة ولكنها ستساعدنا».

واختتم حديثه: «الآن، لدينا الفرصة للمنافسة على المركز الثالث في المواجهة المرتقبة مع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا.. وهذا شيء لم يكن متاحا أمامنا في النسخة السابقة. ولهذا، شيء ما تطور على مدار السنوات الأربعة».