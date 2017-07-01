رفض ريال مدريد عرضا ضخما من مان سيتي للتعاقد مع النجم الإسباني المتألق إيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي وفقا لما ذكرته صحيفة «إكسبريس» الانجليزية. وارتبط إيسكو بالرحيل عن ريال مدريد في الأشهر الماضية كون عقده سينتهي عام 2018، لكن اللاعب نفى هذه الادعاءات وأكد رغبته في البقاء لسنوات طويلة وتجديد عقده مع النادي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن جوسيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزنز معجب بقدرات إيسكو ويسعى لجلبه إلى ملعب الاتحاد لرفع الجودة في خط الوسط.

وأضاف التقرير أن مان سيتي تقدم بعرض بقيمة 66 مليون جنيه إسترليني لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن إيسكو، لكن إدارة النادي الملكي رفضت هذا العرض.

ويسعى ريال مدريد لتجديد عقد إيسكو حتى عام 2022 لقطع الطريق على الأندية التي تحاول التعاقد معه.