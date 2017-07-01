يلتقي البريطاني اندي موراي حامل اللقب مع الاسباني رافايل نادال، والسويسري روجيه فيدرر مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس في حال فرض المنطق نفسه وذلك بموجب القرعة التي سحبت امس.



وتقام البطولة من 3 الى 16 يوليو المقبل، وصنف موراي اول للمرة الاولى في ويمبلدون، فيما جاء نادال بطل رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام، مطلع الشهر الجاري للمرة العاشرة في مسيرته (رقم قياسي)، في المركز الثالث للبطولة التي نال لقبها مرتين.



وجاء ديوكوفيتش حامل اللقب 3 مرات، ثانيا وقد يواجه في الدور الثالث الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي اخرجه من الدور الاول لدورة الالعاب الاولمبية الصيف الماضي في ريو دي جانيرو.



وصنف فيدرر الذي قرر عدم المشاركة في رولان غاروس لادخار جهده لويمبلدون التي يسعى للظفر بلقبها للمرة الثامنة في مسيرته، في المركز الرابع وقد يلتقي في ربع النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل 2016 في البطولة اللندنية.

ولدى السيدات، وفي ظل غياب الاميركية سيرينا وليامس حاملة اللقب بسبب الحمل والروسية ماريا شارابوفا بسبب الاصابة، من المحتمل ان تلتقي الالمانية انجيليك كيربر الاولى ووصيفة نسخة العام الماضي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة او الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة في نصف النهائي.



اما نصف النهائي الثاني المحتمل فقد يجمع الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة والرومانية سيمونا هاليب الثانية في حال نجحت الاخيرة في تخطي عقبة البريطانية جوانا كونتا السابعة في ربع النهائي.