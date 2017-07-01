أعلنت شرطة بالم بيتش غاردنز في ولاية فلوريدا الاميركية ان لاعبة التنس فينوس وليامس المصنفة 11 في العالم تسببت في حادث سير ومقتل رجل مسن في الثامنة والسبعين من عمره.

ووقع الحادث في 9 الجاري بالقرب من مكان اقامة فينوس، واوضحت الشرطة ان المصنفة اولى في العالم سابقا كانت على متن سيارتها رباعية الدفع ولم تحترم افضلية المرور فاصطدمت بسيارة اخرى تقل شخصين.

واوضح تقرير الشرطة ان فينوس دخلت في تقاطع قبل العبور الى طريق سريع فقدمت سيارة من يمينها وعلى متنها شخصان ثم وقع الحادث.

ونقلت سائقة السيارة الثانية (68 عاما) وزوجها (78 عاما) الى المستشفى، وبينت الفحوص ان الزوجة اصيبت بكسور عدة، في حين اصيب زوجها بارتجاج في الجمجمة وتوفي بعد اسبوعين.

واضاف تقرير الشرطة «اوضحت سائقة السيارة الثانية انها التزمت بالضوء الاخضر في التقاطع عندما مرت امامها السيارة الاولى (سيارة فينوس) التي لم تستطع تلافي وقوع الاصطدام».

واضافت وثيقة الشرطة «سائقة السيارة الاولى (فينوس) مسؤولة عن عدم احترام افضلية مرور السيارة الثانية»، مشيرة الى ان اللاعبة لم تكن تقود سيارتها تحت تأثير الكحول او المخدرات او تستخدم اي جهاز الكتروني لحظة وقوع الحادث.

واوضحت الشرطة ايضا ان التحقيق مستمر لمعرفة تفاصيل ملابسات الحادث.

وحسب الصحافة المحلية، اطلقت عائلة الضحية اجراء مدنيا من اجل الحصول على تعويضات العطل والضرر.

واحرزت فينوس (37 عاما) في مسيرتها التي لاتزال مستمرة، 49 لقبا منها 7 القاب كبيرة، وهي ستشارك في بطولة ويمبلدون الانجليزية ثالثة البطولات الاربع الكبرى.